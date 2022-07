Gesundheit in der Börde: Grippe, Erkältung oder doch Corona?

Deutschlandweit sind in diesem Sommer deutlich mehr Menschen erkältet oder leiden an einer Sommergrippe. Ist dieser Trend auch im Landkreis Börde zu beobachten? Und wo kann man sich noch testen lassen, um sicherzugehen, dass es kein Corona ist?

Haldensleben - Draußen ist es heiß und im Freibad riecht es nach Chlor, Pommes und Eis. Doch dann fängt auf einmal die Nase an zu jucken, der Hals kratzt oder Husten stellt sich ein – klassischen Symptome einer Erkältung, einer Grippe oder auch von Corona. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) treten in diesem Sommer extrem viele Erkältungs- und Grippefälle auf, etwa 4,5 Millionen Menschen in Deutschland seien derzeit betroffen. Eine deutlich höhere Zahl als in den vergangenen Jahren, auch mit Blick vor die Pandemie. Ist das in der Börde auch so? Und welche Gründe gibt es?