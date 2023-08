„Sommer, Sonne und Solar: Wir setzen auf erneuerbare Energien“, sagt Jens Hadler (l.), Energiemanagementbeauftragter der Refresco Deutschland. Christian Täger (Mitte), Umweltbeauftragter am Standort in Calvörde, präsentiert das erste Solar-Paneel auf dem Dach der Werkshalle. Und auch Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake schaut sich auf dem Dach die Solarpläne an.

Anett Roisch