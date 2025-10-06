Obwohl es anders geplant war: Derzeit ist der Bahnübergang an der Schützenstraße in Haldensleben noch geöffnet - der an der Hagenstraße ist gesperrt. Autofahrer müssen sich an die neue Verkehrsführung gewöhnen, was sich als nicht so leicht entpuppt.

Haldensleben - Von einer Bahnübergangssperrung ist an der Schützenstraße am Montagmittag noch nichts zu sehen. Die Autos können noch über die Gleise fahren, um nach Althaldensleben zu kommen. Der neue Baustart an dem Übergang in der Schützenstraße wurde zuvor auf Montag, 6. Oktober, datiert. Lediglich eine Vorfahrtsänderung an der Kreuzung hinter dem Bahnübergang lässt eine künftige Sperrung vermuten.