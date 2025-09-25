Die Gleisarbeiten der Deutschen Bahn in Haldensleben verschieben sich. Die Bahnübergänge Schützenstraße und Hagenstraße bleiben vorerst weiter offen.

Haldensleben - Aufgrund von Gleisbauarbeiten sollte der Bahnübergang Schützenstraße in Haldensleben eigentlich ab dem 25. September und der Übergang Hagenstraße ab dem 27. September für mehrere Woche gesperrt werden. Offenbar verzögern sich die geplanten Arbeiten jedoch um mehrere Tage.

Wie von der beauftragten Baufirma zu erfahren war, ist für Freitag (26. September) eine Baubesprechung mit Vertretern der Deutschen Bahn anberaumt. Weshalb die Bahn die Gleisarbeiten verschiebt und ab wann die Bahnübergänge genau zu sind, soll dann geklärt werden.

Lesen Sie mehr zum Thema:Bahnübergang gesperrt für einen Monat: Bäcker Nisar bangt um Kunden

Auf dem betroffenen Streckenstück bis zur Betriebsstelle „Florastraße“ sollen Schwellen und Schienen ausgewechselt werden. Zudem soll am Bahnübergang Hagenstraße der Geh- und Radweg Richtung Stadtzentrum erneuert und der Straße angepasst werden.

Während der Sperrung soll für Bahnreisende ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.