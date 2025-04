Zum 25. Mal treten die Haldensleber Grundschulen gegeneinander an und messen sich im Entenangeln und Teebeutelweitwerfen.

Haldensleben. - Erbsenspucken, Teebeutelweitwurf oder Nasenballonlauf: Bei der 25. lustigen Grundschulolympiade der Stadt Haldensleben messen sich die Schulen „Erich Kästner“, „Brüder Alstein“, „Otto Boye“ und die Förderschule „Johanne Nathusius“. Jeweils vier Mannschaften mit vier Kindern aus allen Klassenstufen gehen an den Start und versuchen an 14 Stationen so viele Punkte wie möglich für das Schulkonto zu sammeln.