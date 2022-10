Grüne wollen angehende Lehrkräfte mit Stipendium an Haldensleben bin

Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, schlägt die Haldensleber Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen vor, angehende Lehrer mit einem Stipendium an den späteren Arbeitsort Haldensleben zu binden.

Haldensleben - Sachsen-Anhalt ringt um Lehrer. Es gibt Fächer, die mitunter monate- oder sogar jahrelang ausfallen müssen – weil schlicht keine Lehrer da sind, die sie unterrichten könnten. In Sachsen-Anhalt sind laut Bildungsministerium derzeit 944 Stellen an allgemeinbildenden Schulen unbesetzt. Allein im Landkreis Börde fehlen mehr als 70 Lehrer. Zwölf Stellen sind in Haldensleben nicht besetzt, teilte ein Ministeriumssprecher mit.