Grünes Licht für Windräder bei Irxleben und Hermsdorf

Archivfoto: C. Arendt-Nowak

Hohe Börde - Geht es nach dem Betreiber des Windenergieanlagengebietes im Dreieck zwischen Irxleben, Hermsdorf und Groß Santersleben, so sollen hier mehrere Anlagen dem neuesten Stand angepasst werden. Genauer heißt das: Hier werden sieben Altanlagen abgebaut (plus drei in anderen naheliegenden Windparks), dafür werden fünf neue Anlagen errichtet. Mit der Erneuerung verbinden die Investoren eine Leistungssteigerung, sogenanntes Repowering, und eine höhere Wirtschaftlichkeit.