Haldensleben: 13 Millionen Euro für umfangreiche Baumaßnahmen

Haldensleben - Die Straßen in Althaldensleben sorgten in der Vergangenheit immer mal wieder für Ärger seitens der Bürger, genau wie der Zustand der Beberbrücke. Dieser Unmut könnte nun bald der Vergangenheit angehören – denn insgesamt sollen knapp 13 Millionen Euro in den Stadtteil investiert werden. Eine hohe Summe, die die Stadt keinesfalls alleine tragen muss.