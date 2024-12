Menschen legen bei einer Mahnwache auf dem Platz vor der Oper in Magdeburg Blumen und Kerzen für die Anschlagsopfer nieder. In Haldensleben wird am Sonntag, 22. Dezember, um 19 Uhr eine Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz stattfinden.

Haldensleben - Vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg bleibt auch Haldensleben nicht unberührt. Es finden Gedenkveranstaltungen statt und Veranstaltungen laufen anders als geplant.

So wird auf der Facebook-Seite „Informationsaustausch in und um Haldensleben“ für den heutigen Sonnabend, 21. Dezember, spontan zu einer Gedenkveranstaltung um 18 Uhr auf dem Haldensleber Marktplatz aufgerufen.

Lichterfahrt und Gedenken

Eine offizielle Gedenkveranstaltung ist für den morgigen Sonntag, 22. Dezember, ebenfalls auf dem Haldensleber Marktplatz vorgesehen - im Anschluss an die Lichterfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben. „Wegen der schrecklichen Ereignisse in Magdeburg findet die Lichterfahrt der Feuerwehr wie geplant morgen, Sonntag, 22. Dezember statt, aber in einer dem Anlass entsprechenden Form ohne Musik“, geht aus in einer aktuellen Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung hervor.

„Anwohner an den Straßen können die Fahrt mit Kerzenlichtern begleiten. Die Fahrt endet um 19 Uhr auf dem Marktplatz. Dort ist ein kurzes Gedenken für die Opfer und Betroffenen des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt geplant. Bürgermeister Bernhard Hieber wird eine kurze Ansprache halten. Alle Bürgerinnen und Bürger, die ihrer Anteilnahme Ausdruck verleihen möchten, sind eingeladen, sich auf dem Marktplatz einzufinden. Kerzen als Ausdruck der Trauer sind gern gesehen. Politische Statements, Plakate, Transparente oder Ähnliches sind nicht erwünscht“, heißt es weiter.

Zeit des Innehaltens und der Besinnung

Ein für den heutigen Samstagabend, 21. Dezember, im Jugendfreizeitzentrum „Der Club“ geplantes Konzert mit „Jukebox Syndicate“ und „Die Notbesetzung“ wird auf den Januar verschoben. Stattdessen haben sich die Musiker und „Der Club“ darauf geeinigt, einen Abend des Innehaltens und der Besinnung zu veranstalten. „Ein respektvoller und angemessener Umgang mit der aktuellen Situation ist uns sehr wichtig. Wir fühlen uns nicht nach Party, aber wollen auch keine Leere zulassen. Kultur ist wichtig, Kultur verbindet und gibt Halt, besonders Musikkultur. In diesem Sinne wollen wir jedem, der möchte, die Möglichkeit geben, heute zum Akustik-Barabend zu kommen, sich auszutauschen oder einfach da zu sein“, teilen die Musiker von „Jukebox Syndicate“ mit. Ab 20 Uhr werden sie im „Club“ bei freiem Eintritt ein deutlich abgespecktes Akustik-Konzert geben.

Bei Hermes Fulfilment ist zudem am heutigen Sonnabend die Arbeit während der Frühschicht eingestellt worden. Wie die Volksstimme erfuhr, soll eine Mitarbeiterin des Unternehmens bei dem Anschlag am Freitag in Magdeburg ums Leben gekommen sein.