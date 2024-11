Dank Fördermitteln ist die kahle Fläche an der Haldensleber Bahnhofstraße neu gestaltet worden. Das erwartet die Anwohner.

Die Haldensleberin Karin Manuel zeigt sich vom neugestalteten Platz an der Bahnhofstraße begeistert.

Haldensleben. - Ein Plätzchen zum Verweilen hat die Stadtverwaltung an der bisher trostlos wirkenden Fläche an der Bahnhofstraße, Ecke Lange Straße und Jacobstraße in Haldensleben geschaffen. Mit Fördermitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ wurde der Platz die vergangenen Monate umgestaltet.

Nun sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Statt kahler Wände und wenig Grün laden hier zukünftig mehr Blühpflanzen und drei neue Bänke zum Ausruhen ein. Karin Manuel, die direkt um die Ecke wohnt, hat die neuen Sitzmöglichkeiten direkt bei der Spazierrunde mit den Hunden getestet. „Das ist wirklich schön geworden. Ich freue mich schon darauf, wenn hier im Frühling alles blüht und wieder grün wird“, sagt die Haldensleberin. Eine Pergola soll in den kommenden Jahren mit Hilfe von Rankpflanzen zusätzlichen Schatten bieten. Auch die in die Jahre gekommene Rundbank in der Mitte des Platzes wurde durch eine neue ersetzt.

Damit auch Eltern ein Anreiz geboten wird, die Fläche zu nutzen, wurde an ein kleines Spielgerät inklusive Fallschutzboden gedacht. Ein Karussell steht dazu jetzt für die Jüngsten bereit.

Anwohner wie Karin Manuel hoffen nun, dass die Ecke noch lange Zeit so schön erhalten bleibt. „Hoffentlich fällt sie nicht, wie so vieles, Schmierereien und Randalierern zum Opfer.“