Am 9. Februar ist „Tag der Zahnschmerzen“. Um die zu vermeiden, sind Besuche beim Zahnarzt wichtig. Notfälle können trotzdem auftreten – an wen können sich Haldensleber wenden?

Hier gibt es in Haldensleben Hilfe bei Zahnnotfällen.

Haldensleben. - Zahnschmerzen gehören zu den unangenehmsten Beschwerden, die es gibt. Und oft – zumindest gefühlt – treten sie am Wochenende, am Abend oder während der Urlaubszeit des eigenen Zahnarztes auf. In Haldensleben gibt es mehrere Anlaufstellen, die im Notfall helfen können. Ein Überblick, anlässlich des „Tages der Zahnschmerzen“, der jährlich begangen wird.