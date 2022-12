Haldensleben: Online-Sprechstunde soll Praxen entlasten

Haldensleben - Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit erkältet oder leiden an anderen Atemwegserkrankungen. Gerade Kinder trifft es dieser Tage häufig. Die Folge: Die Arztpraxen sind an ihren Grenzen, auch hier in Haldensleben. Deswegen bietet die Barmer Krankenkasse nun ein niederschwelliges, medizinisches Beratungsangebot im Internet und übers Telefon an. „Um die Arzt- und Kinderarztpraxen im Landkreis Börde in der aktuell angespannten Situation zu entlasten, empfiehlt die Barmer, bei leichten Beschwerden den Barmer Teledoktor zu nutzen“, teilt die Krankenkasse mit.