Zensus 2022 Haldensleben schließt sich Verfassungsbeschwerde gegen das Land an

Für den Zensus 2022 soll die Stadt Haldensleben rund 204.000 Euro vom Land als Ausgleich bekommen. Doch die zu erwartenden Kosten sind mehr als doppelt so groß. Das will der Städte- und Gemeindebund nicht einfach so hinnehmen.