Haldensleben. - Ärztemangel ist immer auch in Haldensleben ein Thema: Schon heute fehlen Allgemeinmediziner, zahlreiche Fachärzte und Zahnärzte. Auch weil viele Mediziner sich in den nächsten Jahren in den Ruhestand verabschieden und junge Ärzte lieber in den Großstädten bleiben, kommen auf dem Land kaum neue nach. Um das anzukurbeln, hatte Haldensleben beschlossen, die Niederlassung von Medizinern in desem Jahr mit einem Budget von 50.000 Euro zu fördern. Für das kommende Jahr ist das trotz des Erfolgs der Förderung nicht mehr zu erwarten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.