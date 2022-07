Solarenergie Haldensleben: Was Mieter beim Wechsel auf Solarstrom erwartet

Solarstrom ist in aller Munde. Und in Haldensleben in den Mietshäusern angekommen. Neben den Vorteilen für die Umwelt profitieren auch die Mieter durch das Angebot von Wobau und Stadtwerken. Bald werden weitere Wohnblöcke angeschlossen.