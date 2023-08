Im Spätsommer und Herbst ist Erntezeit. Eine Website macht online auf Plätze zum Mundraub in Haldensleben aufmerksam. Doch wo können und dürfen Obst, Kräuter und Gemüse tatsächlich geerntet werden?

Die Bienen und andere Tiere fühlen sich auf der Streuobstwiese an der alten Stadtmauer wohl. Deswegen sollte auch nicht alles Obst von der Wiese gepfückt und gesammelt werden.

Haldensleben - Auf den Wiesen, an der Ohre oder an den Straßen rings um Haldensleben: Zur Erntezeit hängen die Bäume und Sträucher voller Früchte. Hier und da locken nicht nur Äpfel und Birnen, sondern auch Walnüsse, Brombeeren oder Haselnüsse. Auch in Haldensleben selbst kann Obst und Gemüse geerntet werden. Doch ist das Ernten überhaupt erlaubt?