Um den Kindern in den beiden Haldenleber Kinderheimen eine Weihnachtsfreude zu machen, haben die Mitarbeiter der Stadt eine besondere Aktion gestartet, die zur Weihnachtstradition werden könnte.

Haldensleben. - Leuchtende Kinderaugen unter dem Tannenbaum – das gehört zum Weihnachtsfest einfach dazu. Damit die Augen im Kinderheim in Althaldensleben und in der therapeutischen Wohngruppe in Hundisburg dieses Jahr noch ein wenig heller leuchten können, hat die Haldensleber Stadtverwaltung eine besondere Weihnachtsaktion gestartet und einen Baum mit den Wünschen der Kinder im Rathaus aufgestellt.