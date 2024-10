Sturmböen haben am Sonntag, 13. Oktober, die Haldensleber Feuerwehrleute mehrmals auf den Plan gerufen. Sie mussten auch Bundesstraßen von umgestürzten Bäumen befreien.

Sturm in der Börde

Haldensleben - Sturmböen haben am Sonntag die Haldensleber Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bereits um 5.45 Uhr wurden die Feuerwehrleute auf die B71 in Richtung Gardelegen gerufen. Dort war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und blockierte die Straße. Mit der Motorkettensäge zerkleinerten die Einsatzkräfte ihn und reinigten die Straße.

Etwa eine Stunde später ging es für die Feuerwehrleute in die Dessauer Straße. In Richtung Bülstringen versperrten heruntergefallene Äste die Fahrbahn halbseitig. „Wir haben die Äste in den Straßengraben gezogen und damit die Straße wieder freigemacht“, teilt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Einsätze dauerten jeweils rund 30 Minuten.

Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr auf die B245 am Ortsausgang Bebertal gerufen. Dort drohte ein großer Ast einer Birke, auf die Straße zu stürzen. Aus dem Korb der Drehleiter sägten die Feuerwehrleute ihn ab und bannten damit die Gefahr.