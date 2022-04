Haldensleber Posse um falsch bestellte Bänke findet ein Ende

Haldensleben hat den Favoriten aus der Bürgerbefragung nachgeordert. Die entgegengesetzten Lehnen am Hagentorplatz werden umgebaut.

Die Lehnen zweier Bänke am Hagentorplatz, die teils auf die Stadtmauer zeigen, sollen einheitlich auf den Platz gerichtet werden.

Haldensleben - Nun soll sie ein Ende finden – die Posse um die neuen Bänke in Haldensleben. Etwas war schief gelaufen in der Stadtverwaltung: Mitte des Jahres durften die Haldensleber mitentscheiden und ihren Favoriten für eine neue Möblierung in der Innenstadt, sprich auf dem Hagentorplatz und dem Postplatz, wählen. Doch bestellt und aufgebaut wurden auf beiden Plätzen die falschen Bänke.