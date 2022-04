Haldensleber und ihre Vorsätze für 2022: Von Sport bis hin zum süßen Glück

Monique Preckel (vorn) gibt im Lucky-Fitness-Studio einen Bodyattack-Kurs. Andrea Schulz nachfolgend; (v.l.), Silke Kellner und Sophie Grahn haben Spaß an der Bewegung. In diesem Workout mit Musik werden athletische Bewegungen, wie Laufen, Ausfallschritte und Sprünge, mit Kräftigungsübungen, wie Push-Ups und Kniebeugen kombiniert.

Haldensleben - Bei der Ballung an Verlockungen, die in der Weihnachts- und Neujahrszeit an jeder Ecke lauern, ist meist jeder Widerstand zwecklos. So wunderbar der Genuss für den Moment auch ist: Viele Menschen haben spätestens nach den Feiertagen das eine oder andere Kilo zu viel auf den Hüften.