Immer wieder locken Betrüger auf Plattformen wie Telegram mit falschen Versprechen auf schnelles Geld. Jetzt sind drei Fälle in der Börde bekannt geworden. Das rät die Polizei.

Haldensleben. - Bei Messaging-Diensten wie Telegram wimmelt es von Chatgruppen und Kanälen, in denen ein schneller Geldsegen versprochen wird. Doch oft verbirgt sich hinter den Versprechen eine Betrugsmasche mit dem Ziel, den Opfern möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. In der Börde sind in den vergangenen zwei Wochen gleich drei solcher Betrugsfälle bekannt geworden, wie die Polizei jetzt mitteilt. Dabei erbeuteten die Täter vier- bis fünfstellige Summen von ihren Opfern.