Hallen-Sperrung in Haldensleben bringt Sportler zur Verzweiflung

Die Sporthalle an der Zollstraße in Haldensleben ist gesperrt. Für die Sportler, die dort trainieren und Spiele austragen, ist das eine Katastrophe. Warum war die Sperrung nötig?

Die Sporthalle an der Zollstraße in Haldensleben ist gesperrt. Dort traten Probleme auf, die bei der Komplettsanierung von 2013 bis 2015 noch nicht erahnt werden konnten.

Haldensleben - Der Handballsportverein Haldensleben (HSV) hat 220 Mitglieder. Sie spielen in zehn Mannschaften. Während die Erwachsenen des Vereins vor allem in der Ohrelandhalle trainieren, tun Kinder und Jugendliche dies in der Sporthalle an der Zollstraße. Dort tragen sie auch ihre Punktspiele aus. Nun gibt es ein Problem: Die Stadt Haldensleben hat die Halle kurz vor Weihnachten gesperrt. Dort darf bis auf Weiteres niemand mehr hinein.