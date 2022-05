Haus in Hohenwarsleben droht einzustürzen

Hohenwarsleben - In ihrem Häuschen hat sich Stephanie Hanel gemeinsam mit ihrem Sohn Samuel ein kleines Nest geschaffen, umgeben von viel Grün, in dem sich auch zahlreiche Tiere wohlfühlen. Viele Stunden und handwerkliches Geschick hat sie mit Unterstützung einer Freundin investiert, um das alte Haus Stück für Stück zu modernisieren. Ihr Herz hängt an dem Häuschen, wie sie sagt, denn es sind damit sehr viele familiäre Erinnerungen verbunden. Es hat nur einen Nachteil: Es steht oberhalb einer Stützmauer an der Landesstraße (L) 47.