Haldensleben - Die Notfallseelsorger aus dem Landkreis Börde haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Mitarbeitern der Rettungsleitstelle des Landkreises Börde für die sehr gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit einem kleinen Präsent bedankt.

„Im Landkreis wurden bis zu diesem Tag 208 Einsatzalarmierungen durch die Leitstelle für die Notfallseelsorger ausgelöst. Die Tendenz ist in den letzten Jahren steigend!“, so die Bilanz von Gisela Horn, Verantwortliche für Aus-und Fortbildung für die Psychosoziale Notfallversorgung im Landkreis Börde, Team Börde Nord, in Trägerschaft des evangelischen Kirchenkreises Haldensleben-Wolmirstedt für das aktuelle Jahr.

Hilfe auch in Magdeburg

„Das schreckliche Attentat vom 20. Dezember in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt und die Einsätze an diesem Abend sowie die damit zusammenhängenden Nachfolgeeinsätze für Betroffene und Rettungskräfte sind nicht Bestandteil der 208 Alarmierungen. Nach der Schreckensfahrt am Freitag vergangener Woche war die Notfallseelsorge Börde mit neun ehrenamtlichen Seelsorgern vor Ort“, so Gisela Horn weiter.

Auch aus diesem Grund bedankte sich die Teamleitung der Notfallseelsorge Börde bei den Mitarbeitern der Leitstelle Börde. „Nur durch diese sehr gute Koordinierung beider Teams kann seelsorgerische Hilfe für Betroffene und Einsatzkräfte gewährleistet werden“, erklärt sie und weist darauf hin, dass jederzeit neue Teammitglieder und Unterstützer für die Seelsorge gesucht würden. Interessenten können sich direkt bei Gisela Horn unter Telefon 0171/4137039 oder per E-Mail an gila-13@t-online.de melden.