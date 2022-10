Hermes in Haldensleben will gemeinsam mit seinem Partner Bonprix wachsen

Das Logistikzentrum von Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße in Haldensleben soll weiter wachsen. Dafür sorgt das Modeunternehmen Bonprix, dessen Ware von der Kreisstadt aus in 16 europäische Länder versandt wird.

Haldensleben - „Das Autokennzeichen HDL hat für uns noch eine weitere Bedeutung: Herzschlag der Logistik – unser Motto. Mit rund 4000 Mitarbeitern sind wir innerhalb der Otto Group mit Abstand der größte Logistik-Standort“, sagt Stefan Nießen. Er ist der Betriebsleiter von Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße – in dem Versandzentrum arbeiten 2600 Mitarbeiter. Am Südhafen in Haldensleben sind es noch einmal 1400 Hermes-Mitarbeiter. Was viele Haldensleber nicht wissen: Bei Hermes an der Hamburger Straße wird neben dem Anbieter Sheego seit dem Jahr 2021 ausschließlich Ware von Bonprix bearbeitet.