Streik Hilfeschrei der Apotheken: Auch in Haldensleben bleiben die meisten geschlossen

Aus Protest bleiben viele Apotheken am 29. November 2023 geschlossen. Der Apotheker-Landesverband fordert bessere Versorgung mit Medikamenten und genügend Honorar. Was sagen Apotheker in Haldensleben? Und wer beteiligt sich in der Kreisstadt an dem Streik?