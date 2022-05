„Hinter den Gärten“ in Erxleben wird zur Einbahnstraße

Erxleben - Lange haben die Gemeinde Erxleben und die Anwohner Hinter den Gärten in Erxleben um eine Lösung für ihre in einem schlechten Allgemeinzustand befindliche Straße gerungen. Ein grundhafter Ausbau kam für die Mehrheit der Anlieger nicht in Frage. Immer wieder waren sie mit ihrem Anliegen in den Einwohnerfragestunden der Gemeinderatssitzungen vorstellig geworden.