Die Stadt Haldensleben hält an den Plänen fest, das Fachwerkhaus für Seminare zu nutzen. Dafür wird das Gebäude, das vor dem Dreißigjährigen Krieg gebaut wurde, saniert.

Sanierung in Haldensleben

Das Ratsfischerhaus ist eines der ältesten Fachwerkhäuser in Haldensleben. Künftig sollen hier Seminare zum Thema Lehmbau stattfinden.

Haldensleben - Es ist eines der ältesten Fachwerkbauten in Haldensleben und war lange dem Verfall preisgegeben – das Ratsfischehaus an der Stendaler Straße. Die Stadt hat das Haus, das noch aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg stammt, 2020 gekauft und lässt umfangreiche Sicherungsarbeiten an dem Gebäude durchführen.