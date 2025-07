Besonders älteren Menschen, Schwangeren, Kindern und chronisch Kranken macht Hitze zu schaffen. Haldensleber Ärztinnen erklären, worauf Risikogruppen an heißen Tagen achten sollten. Und: Die Tierschutzorganisation „Tasso“ mahnt zur Vorsicht bei Hund, katze & Co.

Haldensleben. - Mit Temperaturen von knapp 40 Grad hat die Hitzewelle über Deutschland am Mittwoch (2. Juli 2025) ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Am Wochenende kratzt das Thermometer immerhin erneut an der 30-Grad-Marke. Solche hohen Temperaturen führen bei vielen Menschen zu massiven gesundheitlichen Problemen. Besonders Risikogruppen wie ältere Menschen, Kinder, Schwangere und chronisch Kranke macht die Hitze zu schaffen. Die Haldensleber Hausärztinnen Dr. Ulrike Thurau und Dr. Ulrike Grotjohann erklären, worauf an heißen Tagen geachtet werden sollte.

„Hitzeschutz beziehungsweise der richtige Umgang mit Hitze ist ein wichtiges Thema und wird uns wohl immer häufiger beschäftigen“, sagt Ulrike Thurau. Vieles könne man sich zum Beispiel im Mittelmeerraum abgucken, ergänzt sie. • So empfehlen beide Ärztinnen, Aktivitäten möglichst in die frühen Morgenstunden und den Abend zu verlagern und das Haus möglichst auch nur dann zu verlassen. Ulrike Grotjohann rät, Anstrengungen bei Hitze zu vermeiden. „In der Mittagshitze sind schattige Räume und körperliche Schonung empfehlenswert“, sagt auch Berufskollegin Ulrike Thurau.

• Wer aus beruflichen oder anderen Gründen trotzdem raus muss, könne mit Hut, Mütze oder mit einem Schirm seinen Kopf und auch die Haut vor der Sonne schützen. Ulrike Grotjohann rät zudem, eine Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30 zu benutzen. „Ein Sonnenstich und Sonnenbrand sind nicht nur sehr unangenehm, sondern auch gefährlich. Ein großer Teil der Hautkrebserkrankungen geht auf ungeschützte Sonnenexposition zurück“, erläutert Ulrike Thurau.

Hitzewelle: Blutdruck sinkt

• „Ganz wichtig ist natürlich ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das können bei großer Hitze zwei bis drei Liter sein, am besten Flüssigkeit mit Zimmertemperatur“, empfiehlt die Medizinerin. Durch das vermehrte Schwitzen verliere der Körper auch reichlich Salze. „Somit muss man beim Essen auch salzhaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen“, fügt sie hinzu. Hausärztin Ulrike Grotjohann rät, bei starker Hitze am besten leichte Mahlzeiten und kein fettiges oder deftiges Essen zu sich zu nehmen.

• Bei vielen Menschen sinkt laut Ulrike Thurau der Blutdruck bei Hitze, da sich die Gefäße weiten, was auch zu dicken Beinen führen kann. Baden, duschen, den Körper mit Wasser besprühen, Fußbäder oder feuchte Tücher können helfen, den Körper abzukühlen, sagt Ulrike Grotjohann. „Wer Blutdruck senkende Medikamente benötigt, sollte seinen Blutdruck kontrollieren, denn eventuell braucht er vorübergehend eine geringere Dosis“, erklärt Ulrike Thurau. Auch sollte die Wohnung möglichst kühl gehalten werden. „Für Fragen stehen alle Hausärzte gerne zur Verfügung, einige Krankenkassen bezahlen mittlerweile auch eine Hitzeberatung beim Hausarzt“, erläutert Ulrike Grotjohann.

• Die Tierschutzorganisation „Tasso“ mahnt indes, die Auswirkungen der Hitze auch auf die tierischen Begleiter des Menschen nicht zu unterschätzen. Hund, Katze und kleine Heimtiere können kaum oder gar nicht schwitzen, müssen ihre Körpertemperatur über andere Mechanismen regulieren. Starke Hitzebelastung kann im schlimmsten Fall zum Hitzschlag führen. „Daher ist es wichtig, dass die Tiere in den warmen Sommermonaten keiner übermäßigen Anstrengung ausgesetzt werden und stets Zugang zu frischem Trinkwasser, kühlen Rückzugsorten und Schattenplätzen haben“, heißt es in einer Mitteilung.