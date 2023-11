Trauer und Verlust Hospizbegleiter aus Haldensleben sind da, wenn die Tage am dunkelsten sind

Mit Krankheit, Trauer und Verlust gehen Menschen ganz unterschiedlich um. Ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleuter sind in Haldensleben da, wenn die Tage am schlimmsten sind. Gabriele Tanious von den Maltesern erklärt, was bei Trauer helfen und in welchen Fällen Trauer erschwert sein kann.