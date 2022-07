Hotelanbau im Calvörder Grieps bekommt grünes Dach

Das touristische Angebot des Drömlings soll mit dem Anbau des Waldhotels im Calvörder Naherholungsgebiet Grieps mit Fördergeld aus dem Leader-Programm gestärkt werden. Gleich mehrere Ideen möchte der Calvörder Gemeinderat in der neuen Förderperiode verwirklichen, um das Angebot noch attraktiver zu gestalten.

Armin Neumann (unten) von der Vahldorfer Dachdeckermeisterei Claßen reicht seinem Kollegen Thomas Kluge das Holz zum Bau des Flachdaches nach oben. Der Anbau des Calvörder Waldhotels soll noch in diesem Jahr fertig werden.

Calvörde - Zwischen den alten Bäumen im Grieps herrscht in diesen Tagen reges Bautreiben. Im Auftrag der Gemeinde Calvörde entsteht am Waldhotel ein massiver Anbau. Die Investitionssumme für den Anbau liegt bei etwa 240 000 Euro. Die Fördermittel stammen aus dem auslaufenden Leader-Programm, denn das Vorhaben stand schon lange auf der Prioritätenliste der einstigen Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Rund um den Drömling“ an dritter Stelle.