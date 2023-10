Bürgermeisterwahl Hubertus Nitzschke siegt beim Wahlduell in Calvörde

Die Wahl des Bürgermeisters in Calvörde fiel eindeutig auf Hubertus Nitzschke, der seinen Mitbewerber Ingo Kottke weit hinter sich ließ. Doch wie haben die Bewerber in den Ortsteilen abgeschnitten? Lesen Sie hier, was die Kandidaten zu den Ergebnissen sagen und wie es weitergeht.