Stadtwerke und Wobau, Stadtverwaltung und Hermes Fulfilment in Haldensleben begrüßen Nachwuchs. So viele Berufseinsteiger bilden die Unternehmen jedes Jahr aus.

Hunderte Azubis in 30 Jahren: Jugendliche starten bei Hermes, Stadtwerken, Wobau und Co. ins Berufsleben

Lina Pohlensänger wird bei den Stadtwerken zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet, Richard Pankonien bei der Wobau zum Immobilienkaufmann.

Haldensleben. - Für zahlreiche Jugendliche hat mit dem Ausbildungsstart am 1. August ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen. Auch in Haldensleben sind viele junge Menschen ins Berufsleben gestartet.