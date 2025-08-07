weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Ausbildung in Haldensleben: Hunderte Azubis in 30 Jahren: Jugendliche starten bei Hermes, Stadtwerken, Wobau und Co. ins Berufsleben

Ausbildung in Haldensleben Hunderte Azubis in 30 Jahren: Jugendliche starten bei Hermes, Stadtwerken, Wobau und Co. ins Berufsleben

Stadtwerke und Wobau, Stadtverwaltung und Hermes Fulfilment in Haldensleben begrüßen Nachwuchs. So viele Berufseinsteiger bilden die Unternehmen jedes Jahr aus.

Von Vivian Hömke 07.08.2025, 10:00
Lina Pohlensänger wird bei den Stadtwerken zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet, Richard Pankonien bei der Wobau zum Immobilienkaufmann.
Lina Pohlensänger wird bei den Stadtwerken zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet, Richard Pankonien bei der Wobau zum Immobilienkaufmann. Foto: Vivian Hömke

Haldensleben. - Für zahlreiche Jugendliche hat mit dem Ausbildungsstart am 1. August ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen. Auch in Haldensleben sind viele junge Menschen ins Berufsleben gestartet.