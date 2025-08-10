Elf Jahre nach dem ersten Spatenstich für die Unterquerung der Bahnbrücke und fast zwei Jahre nach Verkehrsfreigabe kehren am Tunnel Magdeburg Rostrot und Grün ins Grau ein.

Was soll der rostrote Stahl für den Magdeburger City-Tunnel?

Im Eckbereich Ernst-Reuter-Allee/Willy-Brandt-Platz in Magdeburg sind seit dem 30. Juli für rund drei Wochen Sperrungen in Teilen der Fußgängerzone und Einschränkungen im Radwegbereich erforderlich.

Magdeburg - An der Einmündung der Bahnhofstraße auf den Willy-Brandt-Platz über dem mehr als 200 Millionen Euro teuren City-Tunnel in Magdeburg sind riesige rostige Metallelemente aufgefahren worden. Sie haben etwas mit der bevorstehenden Begrünung zu tun. Warum sind sie dafür notwendig und was passiert hier genau?