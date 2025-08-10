Teil der Magdeburger Mega-Investition Was soll der rostrote Stahl für den Magdeburger City-Tunnel?
Elf Jahre nach dem ersten Spatenstich für die Unterquerung der Bahnbrücke und fast zwei Jahre nach Verkehrsfreigabe kehren am Tunnel Magdeburg Rostrot und Grün ins Grau ein.
Aktualisiert: 11.08.2025, 08:30
Magdeburg - An der Einmündung der Bahnhofstraße auf den Willy-Brandt-Platz über dem mehr als 200 Millionen Euro teuren City-Tunnel in Magdeburg sind riesige rostige Metallelemente aufgefahren worden. Sie haben etwas mit der bevorstehenden Begrünung zu tun. Warum sind sie dafür notwendig und was passiert hier genau?