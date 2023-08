Satuelle - Mischlingshündin Margo lebt im Tierheim in Satuelle. Sie leidet am Grauen Star, der dringend operiert werden muss. Nun zeichnet sich für das blinde Tier ein Hoffnungsschimmer am Horizont ab.

Denn im Tierheim Satuelle gibt es gute Nachrichten. Für die dringend benötigte Augenoperation der Mischlingshündin Margo wurde mehr als genug Geld gespendet. Damit wird nicht nur die Hundedame wieder sehen können, sondern das Tierheim konnte auch einer weiteren Hündin helfen.

Weitere Operation kann finanziert werden

Kathrin Behrends, die Leiterin des Tierheims, ist dankbar für die vielen Spenden. Nun könne die Operation stattfinden, die der jungen Hündin ihr Augenlicht wiedergibt, sagt sie. „Es ist sogar ein bisschen mehr geworden.“ Es sei gut, einen Puffer zu haben, falls es nach der Operation zu Komplikationen komme. Und „ Margo hat Geld abgegeben. Dadurch konnte die Operation einer anderen Hündin finanziert werden“, erzählt die Leiterin.

„Jeder, der den Hund kennt, sagt, dass sie ein ganz besonderer Sonnenschein ist“, sagt Jens Siebert, betreuender Tierarzt des Heims. Der Vierbeiner sei ein „Idealfall“ für die OP, hat er beim Termin für den Spendenaufruf schon erläutert. In der Voruntersuchung hätten außerdem die Ärzte der Klinik, an der sie operiert wird, herausgefunden, „dass Margo massive Schläge bekommen haben muss und die Blindheit daher gekommen ist“, erzählt die Tierheimleiterin.

Pflegestelle für Margo gefunden

Die Operation an Margos Augen werde wahrscheinlich erst im Oktober stattfinden, erklärt sie. Margo sei gerade erst kastriert worden und die Wunde müsse vorher vollständig geheilt sein. Um eine Pflegestelle muss sich das Tierheim keine Gedanken machen. Bald komme sie zur Eingewöhnung in ihr neues Zuhause, erzählt die Tierheimleiterin. Margos neue Familie werde die medizinische Pflege der Hündin nach der OP übernehmen.