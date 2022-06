Hundisburger Ulrich Hauer rekonstruiert alte Wassermühle an der Ruine Nordhusen

Hundisburg - Wer rund um die Ruine Nordhusen unterwegs ist, der findet ihn ganz oft beim Werkeln. Im Sommer 2021 hockte Ulrich Hauer größtenteils unterhalb der Ruine im ehemaligen Bachlauf der Beber und vollendete ein Werk, dass bereits in den 1990er Jahren begann. An dieser Stelle stand einst eine Mühle, die von Wasser angetrieben wurde. Nun hat der Hundisburger sich an die Arbeit gemacht, um die einstige Stätte in Zügen zu rekonstruieren.