Haldensleben. - Welche Probleme könnte es in der Zukunft vor Ort geben – und vor allem: Wie könnte man sie lösen? Mit solchen und anderen Fragen beschäftigen sich in dieser Woche die 6. bis 10. Klassen des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium in Haldensleben. Mentoren vom Museum „Futurium“ aus Berlin sind dazu mit dem sogenannten „Mobilen Futurioum“ zu Gast. In Workshops haben sie die Schüler animiert, Lösungsansätze für die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln.

