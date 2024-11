Was als nächstes passiert und wann die Süplinger Schüler ihr Quartier beziehen können.

Im neuen Hort in Süplingen steht der Innenausbau an

Handwerker Karsten Ficht beim Tapezieren im Hortgebäude in Süplingen. Dort steht aktuell der Innenausbau an.

Süplingen. - Im künftigen Hort-Gebäude in Süplingen gehen die Arbeiten voran. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, stehe dort aktuell der Innenausbau an – also Bodenbelagsarbeiten und Malerarbeiten, erklärt Pressesprecherin Anja Malek.