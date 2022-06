Im Schnarsleber Teich werden Fische gerettet

In der ehemaligen Pferdeschwemme drohten Fische zu verenden. Enganierte Niederndodelebener haben sie gerettet.

Teichsäuberung in Niederndodeleben.

Niederndodeleben - Über Tage hatten engagierte Bewohner des Umfeldes der ehemaligen Pferdeschwemme im Niederndodeleber Ortsteil Schnarsleben bereits beobachtet, wie die dort lebenden Fische nach Luft schnappten. Einige waren bereits verendet, als sie jüngst eine Rettungsaktion starteten. Die Fische wurden vorübergehend umgesiedelt in den Teich an der Bismarckeiche, ehe das Schilf in großen Mengen beseitigt wurde.