Impfpflichtgegner planen „Mega Demo“ in Haldensleben

Eine Großdemo gegen die Impfpflicht ist für Sonnabend, 5. Februar, in Haldensleben geplant. Die Veranstalter rechnen mit 2500 Teilnehmern. Wie bereiten sich Polizei und Versammlungsbehörde darauf vor?

Die erste Kundgebung gegen eine Impfpflicht fand auf dem Haldensleber Marktplatz am 25. November 2021 stand. Seit dem treffen sich dort an jedem Montag mehrere hundert Demonstranten.

Haldensleben - Noch liegen Ilona Budna keine Zahlen vor, wie viele Demonstranten am Sonnabend, 5. Januar, in Haldensleben erwartet werden. Angemeldet ist die Veranstaltung aber schon bei der Leiterin des Sachgebiets Ordnung und Sicherheit in der Kreisverwaltung. Dass der Veranstalter - organisiert wird die Demo unter Federführung des Vorsitzenden der AfD-Ortsgruppe Hohe Börde, Dirk Lassowski - mit bis zu 2500 Teilnehmern rechnet, kann sie nicht bestätigen. „Wir haben den Versammlungsleiter jedoch gebeten, uns die voraussichtlichen Teilnehmerzahlen mitzuteilen“, sagt Ilona Budna.