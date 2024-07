Während Kinder und Lehrer in den Ferien sind, tummeln sich in einem Hortgebäude der Haldensleber Otto-Boye-Grundschule die Handwerker. Was sie dort erledigen.

In den Ferien wird der Hort der Haldensleber Boye-Grundschule flott gemacht

Schulen in der Börde

Haldensleben. - Wenn Kinder und Lehrer in den wohlverdienten Ferien sind und selbst die Mädchen und Jungen sowie Erzieher des Ferien-Hortes in die Schließzeit gehen, dann ist in der Haldensleber Otto-Boye-Grundschule noch lange keine langweilige Zeit angebrochen. Derzeit tummeln sich dort verschiedene Bauarbeiter und führen dringende Arbeiten aus.

Dachdecker der Haldensleber Firma Brecht sind gerade auf dem Dach des Kreativbereiches des Hortes der Otto-Boye-Grundschule zu finden. Foto: Julia Schneider

„In der Otto-Boye-Grundschule werden momentan Arbeiten am Dach der Kreativwerkstatt ausgeführt – dafür wurde das Gerüst aufgebaut. An dem Zwischenbau wird die Dachhaut erneuert, da diese an einigen Stellen undicht war. Gleichzeitig wird, nach dem Vandalismusschaden des vergangenen Jahres, die Kreativwerkstatt der Schule komplett renoviert. Sie erhält eine OWAcoustic-Decke zur Verbesserung der Raumakustik und eine neue LED-Beleuchtung. Die Wände werden tapeziert und bekommen einen neuen Anstrich, ein neuer Linoleumbelag für den Boden wird verlegt und die Kreativwerkstatt erhält neue Türzargen samt Türblatt und einen Kreativraum-Waschtisch“, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung Haldensleben mit.