In der Hohen Börde warten kleine Märkte auf Besucher

Der erste Advent steht vor der Tür. Dies ist in vielen Dörfer in der Gemeinde Hohe Börde der Startschuss für die Vorweihnachtszeit. Vielerorts werden kleine Märkte veranstaltet.

Hohe Börde - Das erste Adventswochenende in diesem Jahr steht bevor, und eine ganze Reihe von vorweihnachtlichen Aktivitäten und marktlichen Angeboten sind bereits in den Ortschaften der Gemeinde Hohe Börde in Vorbereitung. Ackendorf, Groß Santersleben, Hohenwarsleben, Irxleben, Niederndodeleben, Nordgermersleben, Schackensleben und Ochtmersleben beginnen von Freitag bis Sonntag mit festlichen Aktionen für ihre Einwohner und Gäste.