In der Schlosskirche Erxleben spielt Kantor Matthias Böhlert auf der Herbst-Orgelzum Klingen

Zwischen wurmstichigen Epitaph-Teilen und der hervorragend restaurierten Herbst-Orgel in der Erxleber Schlosskirche hatten die Besucher am Sonnabend dem Altar den Rücken zugewandt.

Erxleben - Genauso selten wie es noch bespielbare Herbst-Orgeln (nur noch in Basedow und Lahm) gibt, konnte in den vergangenen eineinhalb Jahren die sanierte Herbst-Orgel in der Erxleber Schlosskirche zum Klingen gebracht werden. „Wir hatten großes Glück, dass die Orgel noch 2019 fertig gestellt und eingeweiht werden konnte“, sagt Hildegard Bernick vom Förderkreis Schlosskirche. Nur ein einziges Konzert hatte im vergangenen Jahr wegen der Einschränkungen zur Corona-Pandemie veranstaltet werden können.