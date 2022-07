In der Verbandsgemeinde Flechtingen ist nur eine Schulsozialarbeiter-Stelle besetzt

Flechtingen - Derzeit gibt es lediglich einen Schulsozialarbeiter an der Grundschule Süd in Erxleben. Die Stelle an der Grundschule Flechtingen ist vakant, soll aber entsprechend einer Neubeantragung seitens der Schulleitung zum neuen Schuljahr wieder besetzt werden. Hauptamtsleiterin Bianka Beyer hatte eine Anfrage von Verbandsgemeinderat Ottfried Dorok zum Anlass genommen und seine Fragen an den Landkreis weitergereicht, denn Schulsozialarbeit liege nicht im Verantwortungsbereich der Verbandsgemeinde, machte sie bei einem Treffen der Mitglieder des Sozialausschusses in dieser Woche deutlich.