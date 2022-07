In der Weferlinger Lambertikirche wird es statt knallbunt jetzt schwarzweiß

Der Maler Bernd Neumann zeigt seine Werke in der Lambertikirche in Weferlingen. Die meisten Werke sind abstrakte Kunst.

Weferlingen - Das sei wohl der Urknall, sagte eine Besucherin der Ausstellung mit Bildern von Bernd Neumann in der Weferlinger St.-Lamberti-Kirche. Und sie meinte damit das Bild auf der Staffelei am Eingang. Bernd Neumann freut sich immer, wenn Ausstellungsbesucher etwas in seinen Bildern entdecken, wenn sie seine Malerei für sich interpretieren.