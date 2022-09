In Dorst wird nicht gemeckert, sondern angepackt

Dorst - „Wir planen und bereiten einen großen Arbeitseinsatz vor. Unser Schlossteich und unsere Parkanlage wollen wir jetzt aufräumen, neu gestalten und so wieder zugänglich machen“, kündigt Lea Brandt beim jüngsten Treffen der Akteure an. Die 38-Jährige ist in Dorst zuhause und hat alle Fäden der Aktion in ihren Händen.