In Flechtingen geben Kinder und Eltern ihren Schulen eine Note

Mit Hochdruck arbeiten die Bauleute am Innenausbau des Hortes in Erxleben. Doch es gibt bis zur Fertigstellung noch viel zu tun.

Flechtingen - Zwölf Fragen an die Kinder und 13 Fragen an die Eltern - mit zwei Fragebögen wandte sich die Verbandsgemeinde Flechtingen auf Anregung aus dem Verbandsgemeinderat an die Nutzer der Grundschulen beziehungsweise Horte in Trägerschaft der Verbandsgemeinde.