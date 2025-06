Als ein junger Storch verunglückt, rückt die Feuerwehr aus. Die Diagnose vom Tierarzt: ein verdrehter Flügel, ein verletztes Bein und ein Schädel-Hirn-Trauma. Doch was dann geschieht, ist ein kleines Wunder.

In Haldensleben aus dem Nest gefallen: Zweite Chance für den kleinen Storch

Wie groß ist die Überlebenschance des in Haldensleben verunglückten Jungstorchs ?

Haldensleben/Loburg. - Vor wenigen Tagen sorgte ein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Haldensleben für Aufsehen: Ein Storchenjunges war aus seinem Nest am Amtsgericht gestürzt oder von seinen Eltern gestoßen worden. Lesen Sie dazu Storchen-Drama: Kleines Leben in großer Gefahr