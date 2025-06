Tierschutz in der Börde Storchen-Drama: Kleines Leben in großer Gefahr

Ein ungewöhnlicher Notruf lässt die Feuerwehr Haldensleben ausrücken – mitten in der Stadt spielt sich ein Einsatz in luftiger Höhe ab. Was ein aufmerksamer Passant entdeckt, ruft nicht nur Feuerwehr, sondern auch Experten im Artenschutz.