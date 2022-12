Krankheitswelle In Haldenslebens Schulen sind alle krank, der Unterricht fällt vielfach aus

An den Haldensleber Schulen herrscht derzeit der Ausnahmezustand. Etliche Kinder sind krank, bei den Lehrern sieht es nicht anders aus. An Unterricht ist in vielen Einrichtungen nicht mehr zu denken, nun müssen Notfallpläne her.